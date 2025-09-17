Cenk Tosun'dan penaltı itirafı: 'Rakibe sordum, 'çarptı' dedi!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Cenk Tosun, Levent Mercan ve Nelson Semedo, Alanyaspor beraberliğin ardından açıklamalar yaptı.

SEMEDO: SONUÇ ADİL DEĞİL

"İlk yarı iyi değildik, dha iyi olabilirdik. Kendi evimizde ve taraftarlarımı önünde oynuyoruz. Daha iyisini yapmalıydık. Bu tip goler yememeliydik. Bulduğumuz fırsatları değerlendirmeliydik.

İkinci yarı daha iyiydik ama sonuç adil değil! Çok daha iyisini yapmalıyız! 2-1 öndeyken baskı anlamında daha iyisini yapabilirdik. Girdiğimiz pozisyonları atmamız lazım! Futbol bu! Rakip çok pozisyona girmeden iki gol attı. Bahsettiğim detayları düzeltmemiz gerek."

LEVENT MERCAN: HAKEMLER VERMEDİ

"Nelson'u dinledim, ona katılıyorum. İyi başlamadık ama takım karakter gösterdi ve oyunu çevirdik. Son dakikalar daha iyi olabilirdi.

Golü yedik, ona rağmen pozisyonu izledim. 3-2 şansımız olabilirdi, penaltı pozisyonuyla... Hakemler vermedi, ya da VAR hakemi. Sağlık olsun! Biz yolumuza devam edeceğiz. Hayırlısı olsun bizim için inşallah!"

CENK TOSUN: 'ELİME ÇARPTI AĞABEY' DEDİ

"Kötü oynadığımız bir ilk devre var. Maalesef. İkinci devreye çok iyi çıktık, baskı ürettik, 1-1 oldu, 2-1'i bulduk. Son saniyelerde talihsiz bir gol yedik. Golden sonra son pozisyon... Hakem VAR'ı beklerken, kendi aramızda konuşuyorduk. Rakip takımdan bir futbolcuya 'çarptı mı' dedim, 'Elime çarptı ağabey' dedi. Penaltı noktasına gittim topu alıp. Ben atacaktım penaltıyı. Soyunma odasında baktım, el baya açık. Net bir penaltımız yendiğı ortada. Top yön de değiştiriyor. El vücutla birleşik pozisyonda da değil. Şaşırdım. Üzgünüz. Lig büyük maraton. En kısa zamanda atlatıp hafta sonu oynayacağımız maça odaklanmak istiyoruz. Üzgünüz. Buradan da kalkmayı biliriz."