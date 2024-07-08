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Cenk Tosun'dan Mehmet Büyükekşi açıklaması: Saygısızlık yapmam kimseye

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#A Milli Takım#Euro2024#Cenk Tosun
Cenk Tosundan Mehmet Büyükekşi açıklaması: Saygısızlık yapmam kimseye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 18:19

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, futbolcularla tokalaşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini sıkmaması nedeniyle ortaya atılan iddialara cevap verdi.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda'ya elenen A Milli Futbol Takımı, dün gece yurda döndü.

A Milli Takım'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, A Milli Takım kampında futbolcularla tokalaşan Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini sıkmaması nedeniyle ortaya atılan iddiaları cevapladı.

Ekol TV'ye konuşan Cenk, "Başkanın elinin sıkmaman bilinçli bir şey miydi? O anda ne oldu?" sorusu üzerine şu yanıt verdi:

"Bilinçli bir şey değildi. Başkanla ondan bir dakika önce bir sohbetim olmuştu. O yüzden bir dakika sonra yine el vermemek için ben arkadan dolandım. Yanlış anlaşıldı. Ben öyle bir saygısızlık yapmam kimseye."

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü, "Beşiktaş ile devam edecek misin?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

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"Ben turnuvanın tadını çıkardım. Şimdi ailemle tatilin tadını çıkaracağım. Ondan sonra kararımı vereceğim. Bildiğiniz gibi şu an boşta bir oyuncuyum. Tabi Beşiktaş'ta kalmak isterim ama şu an önce bir tatilimi düşüneceğim, ailemle tatile gideceğim."

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#A Milli Takım#Euro2024#Cenk Tosun

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