Cenk Tosun'dan Mario Gomez'e: 'Eyşan, seni görmek güzeldi dostum'

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Beşiktaşlı Cenk Tosun, 2015-16 sezonunda siyah beyazlı takımda birlikte forma giydiği Mario Gomez ile bir araya geldi.

Eski Alman futbolcuyla buluşmasının görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Cenk, “Eyşan, seni görmek güzeldi dostum” ifadesini kullandı.

Beşiktaş’ta oynadığı sezon ligde 26 gol atarak takımın şampiyon olmasında başrolü oynayan Mario Gomez, siyah beyazlı camianın kalması yönündeki arzusuna rağmen sezon sonunda Wolfsburg’a gitmiş, taraftarlar bu transfer sonrası Alman futbolcuya bir dizi film karakteri olan Eyşan adıyla seslenmeye başlamıştı.