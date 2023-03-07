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Cenk Tosun'dan Mario Gomez'e: 'Eyşan, seni görmek güzeldi dostum'

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#Cenk Tosun#Mario Gomez#Beşiktaş
Cenk Tosundan Mario Gomeze: Eyşan, seni görmek güzeldi dostum
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 07:00

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, eski takım arkadaşı Mario Gomez hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Beşiktaşlı Cenk Tosun, 2015-16 sezonunda siyah beyazlı takımda birlikte forma giydiği Mario Gomez ile bir araya geldi.

Eski Alman futbolcuyla buluşmasının görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Cenk, “Eyşan, seni görmek güzeldi dostum” ifadesini kullandı.

Beşiktaş’ta oynadığı sezon ligde 26 gol atarak takımın şampiyon olmasında başrolü oynayan Mario Gomez, siyah beyazlı camianın kalması yönündeki arzusuna rağmen sezon sonunda Wolfsburg’a gitmiş, taraftarlar bu transfer sonrası Alman futbolcuya bir dizi film karakteri olan Eyşan adıyla seslenmeye başlamıştı.

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#Cenk Tosun#Mario Gomez#Beşiktaş

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