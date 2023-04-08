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Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ın yeni kontrat önerisine olumlu yanıt!

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#Beşiktaş#Cenk Tosun#Muleka
Cenk Tosundan Beşiktaşın yeni kontrat önerisine olumlu yanıt
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:00

Beşiktaş, 25 lig maçında 12 golü bulunan ve derbi sonrası sözleşmesi otomatik olarak uzayan milli oyuncuya ayrıca 2 yıllık kontrat önerdi. Cenk prensipte ‘Evet’ derken resmi imzaların sezon sonu atılması bekleniyor.

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Şenol Güneş’le adeta küllerinden doğan Cenk Tosun başarılı performansının semeresini alıyor. Beşiktaş Yönetimi, 4-2 kazanılan derbide 2 gol atan ve bu sezon 12 gole ulaşan, sözleşmesi de otomatik olarak Haziran 2024’e uzayan milli oyuncunun kontratını ayrıca uzatmaya karar verdi.

Yönetim, teknik heyetin de olumlu rapor verdiği Cenk Tosun’a “Seninle ayrıca iki yıllık sözleşme imzalamak istiyoruz” derken tecrübeli oyuncu “Tamam” yanıtını verdi. Bir aksilik olmazsa golcü oyuncu kendisini sezon sonu, Haziran 2026’ya kadar siyah beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak.

Öte yandan gidecek isimler de belli olmaya başladı. N’Koudou ve Dele Alli’nin ardından Saiss gözden çıkarıldı. Sözleşmesi devam eden Faslı stoperden kendisine kulüp bulması istenecek. Muleka da topun ağzında olan bir diğer isim.

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#Beşiktaş#Cenk Tosun#Muleka

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