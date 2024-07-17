Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı!

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Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığını resmen açıkladığı Cenk Tosun, eski kulübü Beşiktaş için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cenk Tosun'un vedasında "2014 yılında kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte birlikte büyük başarılara imza attığımız Beşiktaş ile yollarımız ayrıldı. Bu süre zarfında benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE İLE 2 YILLIK İMZA

Cenk Tosun, geçtiğimiz gün Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

5 Ocak 2018 tarihinde 22,5 milyon euroluk rekor transfer bedeliyle Everton'a transfer olan Tosun, 2 Temmuz 2022'de yeniden Beşiktaş'a imza atmıştı.

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