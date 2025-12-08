×
Cenk Tosun'dan ayrılık açıklaması

#Fenerbahçe#Cenk Tosun#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 15:56

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan üç isimden biri olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli kulüpteki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao ile birlikte kadro dışı bırakılan üç futbolcudan biri olan Cenk Tosun, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bein Sports'tan Gürler Akgün'e konuşan 34 yaşındaki tecrübeli golcü, devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "Tekrar kadroya dönmek istiyorum, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"AFFEDİLECEK BİR ŞEY YAPMADIM"

Kadro dışı bırakılmasıyla ilgili de konuşan Cenk Tosun, "Ben ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım! Ben affedilecek bir şey yapmadım ki! Geri çağrılmayı bekliyorum ve Fenerbahçe'de oynamak istiyorum." dedi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasını 29 kez sırtına geçiren Cenk Tosun, sahada bulunduğu 415 dakikaya 2 gol - 2 asist sığdırdı.

