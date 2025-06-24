×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Cenk Tosun'a Süper Lig'den bir talip daha!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Cenk Tosun#Fenerbahçe
Cenk Tosuna Süper Ligden bir talip daha
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 09:50

Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de istediği süreleri bulamayan ve ayrılığa sıcak bakan Cenk Tosun'a Samsunspor'un ardından bir Süper Lig ekibi daha talip oldu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de önemli izler bırakan tecrübeli golcü Cenk Tosun, Fenerbahçe ile sözleşmesi devam etmesine rağmen istediği şansı bulamamasının ardından yeni bir yol ayrımına geldi.

EYÜPSPOR TALİP OLDU

33 yaşındaki forvetin geleceği merak konusu olurken, devreye giren kulüp Eyüpspor oldu. Yeni sezonda Süper Lig’e güçlü bir kadroyla girmek isteyen İstanbul temsilcisi, deneyimli oyuncuyu transfer listesine aldı.

Teknik direktörlük görevine Selçuk Şahin’i getiren Eyüpspor’un, Cenk Tosun’un transferi için somut adımlar attığı ve görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

Gözden Kaçmasınİsmail ve İrfan Can kalacakİsmail ve İrfan Can kalacak!Haberi görüntüle

SAMSUNSPOR DA PEŞİNDE

Selçuk Şahin'in, hem sahadaki liderliği hem de tecrübesiyle takıma katkı sağlayacağını düşündüğü Cenk için yönetime olumlu rapor verdiği ifade edildi. Eyüpspor’un önümüzdeki günlerde resmi teklifini iletmesi beklenirken, Cenk’in de kariyerine İstanbul’da devam etme fikrine sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor.

Haberin Devamı

Golcü oyuncunun vereceği karar, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Oyuncuya Samsunspor da talip olmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Cenk Tosun#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!