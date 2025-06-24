Cenk Tosun'a Süper Lig'den bir talip daha!

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Süper Lig'de önemli izler bırakan tecrübeli golcü Cenk Tosun, Fenerbahçe ile sözleşmesi devam etmesine rağmen istediği şansı bulamamasının ardından yeni bir yol ayrımına geldi.

EYÜPSPOR TALİP OLDU

33 yaşındaki forvetin geleceği merak konusu olurken, devreye giren kulüp Eyüpspor oldu. Yeni sezonda Süper Lig’e güçlü bir kadroyla girmek isteyen İstanbul temsilcisi, deneyimli oyuncuyu transfer listesine aldı.

Teknik direktörlük görevine Selçuk Şahin’i getiren Eyüpspor’un, Cenk Tosun’un transferi için somut adımlar attığı ve görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

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SAMSUNSPOR DA PEŞİNDE

Selçuk Şahin'in, hem sahadaki liderliği hem de tecrübesiyle takıma katkı sağlayacağını düşündüğü Cenk için yönetime olumlu rapor verdiği ifade edildi. Eyüpspor’un önümüzdeki günlerde resmi teklifini iletmesi beklenirken, Cenk’in de kariyerine İstanbul’da devam etme fikrine sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor.

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Golcü oyuncunun vereceği karar, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Oyuncuya Samsunspor da talip olmuştu.