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Cenk Tosun, Vincenzo Montella’nın farkını anlattı: Takımdaşlığı pekiştirdi, öz güven kazandırdı

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#Euro2024
Cenk Tosun, Vincenzo Montella’nın farkını anlattı: Takımdaşlığı pekiştirdi, öz güven kazandırdı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 07:00

İtalyan teknik adamın kendilerine arkadaşça yaklaşıp sorunlarını dinlediğini belirten tecrübeli futbolcu, “Öncelikle takımdaşlığı pekiştirdi. Futbolcular arasındaki bağların daha da güçlenmesini sağladı. Moral ve motivasyon olarak takımın havasını değiştirdi” dedi.

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A Milli Futbol Takımı’nın en tecrübeli isimlerinden Cenk Tosun, 8 Ekim’den bu yana beraber çalıştıkları Vincenzo Montella ile ilgili düşüncelerini, İtalyan teknik adamın farkını Hürriyet’e anlattı: 

Futbolcular için teknik direktörlerinin kariyerleri çok önemlidir. Vincenzo Montella, hem futbolculuk hem teknik adamlık kariyerinde İtalya’nın üst düzey takımlarında görev yaptı. Kariyeri tartışılmaz.

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Montella tüm futbolcularla bire bir görüştü. Kısa ve öz konuştu. Net mesajlar verdi. Bizi dinledi.

Öncelikle takımdaşlığı pekiştirdi. Futbolcular arasındaki bağların daha da güçlenmesini sağladı. 

Moral ve motivasyon olarak takımın havasını değiştirdi. Öz güvenimizi yeniden kazandırdı. 

Forma adaleti getirdi. Genç ya da tecrübeli ayrımı yapmadı. İşini iyi yapana formayı emanet etti. 

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Rakip analizleri mükemmeldi. Hırvatistan ve Letonya galibiyetlerinde galibiyete bu sayede ulaştık.

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#Euro2024

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