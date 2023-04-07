Cenk Tosun: 'Türkiye'nin en iyi golcüleri Beşiktaş'ta'

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Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun, Fenerbahçe galibiyeti sonrası motivasyonlarının arttığını belirtirken, Süper Lig’de en iyi golcülerinde siyah beyazlı formayı giydiğini söyledi.

Tecrübeli oyuncu, “Türkiye’nin en başarılı golcüleri Beşiktaş’ın kadrosunda bulunuyor. Benimle birlikte Aboubakar ve Muleka gibi 3 önemli golcüye sahibiz. Forvetteki her oyuncunun farklı özellikleri var. Bu da takım olarak hücum gücümüzü artırıyor. Taraftarlarımız sezon sonuna kadar gollerimizi izlemeye devam etsin” dedi.

SIRADA GİRESUN VAR

Derbi galibiyetini geride bıraktıklarını ve şimdi pazar günü oynayacakları Giresunspor karşılaşmasına odaklandıklarını da sözlerine ekleyen Cenk Tosun, “Fenerbahçe galibiyetini unuttuk ama 10 kişi ile elde ettiğimiz zaferin moral ve motisvasyonuyla bu karşılaşmaya çıkacağız” diye konuştu.

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