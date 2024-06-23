Cenk Tosun: Oyuna girmeyi istiyordum! Montella...

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında dün akşam BVB Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Portekiz’e 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı’nda golcü oyuncu Cenk Tosun, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



“Pepe sahanın en iyilerinden biriydi”



Dünkü mücadelenin ardından Beşiktaş’tan eski takım arkadaşı olan Portekiz’in deneyimli stoperi Pepe ile neler konuştuğuna dair gelen bir soruya Cenk, “Maçtan sonra gerçekten çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir kişilik. Maçta da zaten bunu herkese gösterdi. 41 yaşına rağmen sahanın en iyilerinden biriydi. Maçtan sonra futboldan fazla konuşmadık. Daha fazla ailesi, sözleşmesi gibi konuları konuştuk. Çok iyi ve çok değerli bir insan. Beşiktaş’ta da güzel işler yaptı. Ona başarılar diliyorum” cevabını verdi.

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“Mental ve fizik olarak iyi durumdayım”



Cenk Tosun, mental ve fizik olarak iyi durumda olduğunu da belirtti. Milli futbolcu, “İdmanlarda da iyi çalışıyorum. İyi besleniyorum. Oynamaya da hazırım. Daha deneyimli futbolcular arasında görülüyorum burada. Oynamadığım için Üzgünüm ama başımızda bir hoca var, kararları veren. Hepimiz ona saygı duymak zorunda. Hepimiz bir ortak değer için buradayız. Biz kazanınca bütün Türkiye kazanacak. Biz sadece kendimizi değil, bayrağı temsil ediyoruz. Hocanın kararlarına saygı duyuyorum ama oynamaya hazırım ve oynamak da istiyorum” şeklinde konuştu.



“Hocanın benim hakkımda olan düşüncelerini çok biliyorum”



Neden oynamadığına dair Teknik Direktör Vincenzo Montella’dan bir konuşma talebinde bulunmadığının altını çizen 33 yaşındaki futbolcu, “Dün çok geç saatte geldik. Hoca ile konuşma fırsatım olmadı. Ama hocanın benim hakkımda olan düşüncelerini zaten çok biliyorum. Turnuva başında da benimle bunları paylaştı. Oynamayan bir futbolcu mutsuz olur. Hepimiz bu takma bir şeyler katmak için buradayız. Takıma faydalı olmak, ülkeme bir şeyler kazandırmak istiyorum. Oynamayan her futbolcu mutsuz olur. Hocanın benim hakkımdaki düşüncelerini bildiğim için konuşma talebinde bulunmadım” ifadelerini kullandı.



“Oyuna girmeyi istiyordum”



Cenk, hem Gürcistan hem de Portekiz maçlarında oyuna girmeyi beklediğini de aktararak, “Ama dediğim gibi başımızda bir hoca var. Patronumuz o. Onun kafasında neler geçiyor, hangi taktikler, düşünceler var onu bilemediğimiz için böyle bir karar aldı hoca. Saygı duymamız gerekiyor. Burada çok güzel bir arkadaşlık var. 2011’den beri milli takıma geliyorum. 13 senedir mili takımda oynuyorum. Çok milli oyuncu ile birlikte oldum. Çok hoca ile çalıştım. Eminim ki güzel arkadaşlık grubu bu takımda var. Hem saha içinde hem saha dışında çok iyi anlaşıyoruz. Onu herkes bilsin. Burada olmaktan çok gurur duyuyorum. 33 yaşındayım. Hala iyi, fit ve oynamaya hazır olduğumu düşünüyorum. Ama başımızda hoca var. Ona saygısızlık asla etmem. Onun kararı neyse o’dur” değerlendirmesinde bulundu.



“Bu birlik ve beraberliği korumamız lazım”



Türk futbolseverlerden milli takıma desteklerini sürdürmelerini isteyen Cenk Tosun, “İlk 2 maçta muazzam atmosfer vardı. O yüzden gelen, gelmeyen, televizyon başında bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu birlik ve beraberliği korumamız lazım. Turnuvalar, dünya kupasını da alacak olursak her 2 senede bir olduğu için çok sık gelen şeyler değil. Turnuvaların böyle birleştirici güçleri vardır. Bizi desteklemeye devam etsinler. Evet, Gürcistan maçında çok güzel bir galibiyet aldık. Bizim insanımız sever finalde rakibimiz kim olsun demeyi. İkinci maçta da mağlup olduktan sonra da bizi yerden yere vurmayı da severler. Onu bir kenara bırakalım. Hepimiz şu üçüncü maça odaklanalım. Birlik olalım, hep beraber.. Başında da dedim, biz kazanınca siz de kazanacaksınız, bütün Türkiye kazanacak. Grupta hala pozisyonumuz iyi. Bu gruptan çıkmak öncelikli hedefimizdi. Övünecek durumda değiliz Portekiz maçından dolayı. Futbolda maalesef böyle şeyler var. Kötü bir gün geçirdik, belki başla bir gün de biz yenebilirdik Portekiz’i. İyi oynadığımız bir maç değildi. İlk maçta da bunun tersini yapabildiğimizi gösterdik. Biz Çekya maçının hazırlıklarına zaten çoktan başladık. O maçta neyimiz var, neyimiz yok ortaya koyup, o maçtan inşallah galip geliriz. En kötü 1 puan alarak ikinci tura yükselmek istiyoruz” dedi.



“Hoca bize arkadaş gibi davranıyor”



Vincenzo Montella’nın kendisine görev vermemesi hakkında çok fazla fikir sahibi olmadığını vurgulayan ay-yıldızlı oyuncu, şunları dile getirdi:



“Hoca futbolun içinden geldiği için bizim dilimizden anlıyor. Bize hoca gibi değil de arkadaş gibi davranıyor. Sadece 11’de ya da oynattığı kişileri değil, herkesi mutlu etmeye, herkese güler yüzlü olmaya çalışıyor. Ama neden oynatmadığına dair benimle konuşmadı. Düşüncelerini bilmediğim için maçlarla alakalı taktik gereği olduğunu düşünüyorum.”



Cenk, ayrıca 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak Çekya müsabakasında oynayıp oynamadığını bilmediği, takım olarak da mücadelelerde kimin sahada olacağını maçlara birkaç saat kala öğrendiklerini söyledi.



“Semih Kılıçsoy ve Bertuğ Yıldırım da üzülüyordur”



Kendisi gibi forvet oyuncuları olan ve şu ana kadar forma şansı bulamayan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy ve 21 yaşındaki Bertuğ Yıldırım’la konuşup konuşmadığına dair ise Cenk Tosun, “Onlar da benim gibi. Oynamayan her oyuncu gibi üzülüyorlardır eminim. Bertuğ ile çok konuşma fırsatım olmadı ama Semih zaten yanlış anlaşılmasın ama benim evladım gibi. Hep beraber zaman geçiriyoruz. O da üzülüyor. Güzel bir sezon geçirdi. O da benim gibi düşünüyor. Hocanın kararlarına saygı duyuyor. Zamanını bekliyor, hepimizin zamanı gelecek. Turnuva uzun, niye uzun diyorum çünkü gruptan çıkacağımıza inanıyorum” açıklamasını yaptı.