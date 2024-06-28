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Cenk Tosun: O golü maçtan önce yaşadım

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#EURO 2024#Cenk Tosun#Milli Takım
Cenk Tosun: O golü maçtan önce yaşadım
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 07:00

Çekya karşılaşmasının 75. dakikasında oyuna giren ve 90+4'te galibiyeti getiren golü atan Cenk Tosun, "Son 15 dakikada girdim ama maç 150 dakika olsa oynardım" dedi.

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Golcü oyuncu müsabakaya çok iyi hazırlandığını belirterek, "Maçtan bir gün önce golü yaşamıştım. Golün planını kafamda kurmuştum. Bilinçli şekilde pozisyon alıp hareket ettim ve kontrollü şekilde topu ağlara gönderdim" ifadelerini kullandı.

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"SAHADA HİÇ UMUTSUZLUĞA KAPILMADIK"

Yıldız oyuncu maç sonu Hürriyet’e yaptığı özel açıklamalarda şunları söyledi: "Çok iyi konsantre olduk. Zira çok kritik bir maçtı. Bizi en çok kamçılayan, tribünleri dolduran ve bizi durmadan destekleyen taraftarlarımızdı. Maçta hiç umutsuzluğa kapılmadık. Golü yedik umursamadık. Çekya kolay bir rakip değil. Turnuvanın en genç kadrosuna sahipler, çok koşuyorlar, fiziksel oynuyorlar ve hava toplarında çok etkililer. 20. dakikada 1 kişi eksik kalmalarına karşın bizi uzun süre çok zorladılar.

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Cenk Tosun: O golü maçtan önce yaşadım

"İSMAİL VE ORKUN'UN ASİSTLERİNİ UNUTMAYIN"

Hem kendi golüme hem de Hakan’ın golüne 10 üzerinden 10 veriyorum. İsmail’in Hakan’a, ve Orkun’un bana yaptığı güzel asistleri de unutmamak gerek. Bu goller anlatılmaz yaşanır. Sahada görev alan tüm arkadaşlarımız savaştılar. Kulübedeki yedeklerimiz de en az sahadakiler kadar heyecanlıydı. Milli takımda, sahadaki oyuncu da kulübedeki de her şeyini ortaya koyuyor. Ayrıca maç sonunda sayın Cumhurbaşkanımızın telefonla arayıp, beni ve arkadaşlarımı tebrik etmesi sevincimizi daha da artırdı."

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#EURO 2024#Cenk Tosun#Milli Takım

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