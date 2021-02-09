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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cenk Tosun Konya’da sahada

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Kiralık olarak Kartal’a dönen milli golcü, dün takımla ilk idmanına çıktı.

Süper Lig’in ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda perşembe günü yine İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına dün başladı.

Siyah beyazlı takımın ara transferde Everton’dan kiraladığı Cenk Tosun, karantina sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Yıldız futbolcunun Konya’daki maçta şans bulması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Cezası biten Dorukhan’ın da kupa maçında formasına kavuşması bekleniyor.

GÖKHAN DA ANTRENMANDA

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da yoğun maç programını düşünerek Türkiye Kupası mücadelesinde takımda daha az şan bulan oyunculara şans vermeyi planladığı öğrenildi.

Bu arada siyah beyazlılarda sakatlığı tamamen geçen Gökhan Töre de takımla çalışmalara başladı.

Cenk Tosun Konya’da sahada

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