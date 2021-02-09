Cenk Tosun Konya’da sahada

Süper Lig’in ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda perşembe günü yine İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına dün başladı.

Siyah beyazlı takımın ara transferde Everton’dan kiraladığı Cenk Tosun, karantina sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Yıldız futbolcunun Konya’daki maçta şans bulması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Cezası biten Dorukhan’ın da kupa maçında formasına kavuşması bekleniyor.

GÖKHAN DA ANTRENMANDA

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da yoğun maç programını düşünerek Türkiye Kupası mücadelesinde takımda daha az şan bulan oyunculara şans vermeyi planladığı öğrenildi.

Bu arada siyah beyazlılarda sakatlığı tamamen geçen Gökhan Töre de takımla çalışmalara başladı.

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