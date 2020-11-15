Cenk Tosun: Kendimi Everton'ın yeni transferi gibi hissediyorum

Everton'da forma giyen milli oyuncu Cenk Tosun, kulübün resmi sitesine verdiği röportajda sakatlık sonrası geri dönüşünü değerlendirdi.

İşte milli oyuncunun sözleri...

"Benim için geri dönüş büyük bir fırsat olacak. Dominic Calvert-Lewin ve Richarlison harika işler yapıyor ama onlar da robot değil. Her maçta oynayamazlar. Everton'ın yeni transferi gibi hissediyorum. Daha önce yaptığım tüm hataları, tekrar etmeyeceğim. Artık farklıyım. Takıma daha çok yardım edebilmek için sıkı çalışıyorum ve daha iyi hazırlanıyorum.

"7-8 AY SONRA FİZİKSEL OLARAK İYİ OLMAK KOLAY DEĞİL"

Sahaya çıkma fırsatı bulduğumda o fırsatı değerlendirmek ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Milli takımla oynadığım maçlar da benim için iyi olacak. 2 milli maçımız daha var ve fiziksel olarak iyileşebilmek için dakikalarımı iyi değerlendireceğim. 7-8 ay futbol oynayamadıktan sonra fiziksel olarak iyi olmak kolay değil. Eskiye dönmek için antrenmanlar yeterli değil. Maçta oynamak tamamen farklı.

"TAKIMA ADAPTE OLMAK İÇİN SABIRSIZIM"

Sezon başlangıcında takımın yaptıkları ve yeni oyuncular beni çok etkiledi. Tottenham'a karşı oynadığımız maç harikaydı. Bu takıma adapte olmak için sabırsızım. Çok iyi başladık ve iyi sonuçlar aldık ancak sonrasında kısa süreli kötü giden bir periyot yaşadık. Richarlison ve Lucas Digne sakatlık ve cezalar nedeniyle bir süre kaybettik. Umuyorum milli ara dönüşünde hepimiz hazır olacağız.

"KULÜBÜN BENİ NE KADAR ÖNEMSEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Sportif Direktörümüz Marcel Brands'e fizyoterapistimizle beraber Türkiye'ye gidip gidemeyeceğimi sordum. Kulüp fizyoterapistin konaklamasını ve uçuş masraflarını ödedi. Günde 3-4 saat beraber çalıştık. Bunu yapmak zorunda değillerdi ama yaptılar. Bu bile kulübün beni ne kadar önemsediğini gösteriyor. (Fotomaç)

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