Cenk Tosun: Kadroda olacağımı düşünmüyordum

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Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın golcü futbolcusu Cenk Tosun, ay-yıldızlıların kamp yaptığı Polonya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



“Çalışmalarımız son sürat devam ediyor”



Hazırlıkların güzel geçtiğinden bahsederek sözlerine başlayan Cenk, “Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. İlk başta hoca bir yükleme yaptı. Bu iyi geldi bize. Hazırladı bizi. Şimdi maçların gelmesiyle tempo biraz daha düştü. Daha farklı şeyler çalışıyoruz idmanlarda. Tabii üzücü olaylar da oldu. Ozan olsun, Enes olsun onlarla da burada olmak, onları da burada görmek isterdik. Ama futbol maalesef böyle, ben de yaşadım. Biliyorum, onlar çok güçlü. İnşallah bu sakatlığı atlatıp daha güçlü döneceklerdir” ifadelerini kullandı.

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“Güçlü bir rakibe karşı çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum”



Cenk Tosun, 4 Haziran Salı günü Bologna şehrinde oynanan ve golsüz sona eren İtalya karşılaşmasına da değindi. 33 yaşındaki futbolcu, “Bence hiç pozisyon vermeden ya da az pozisyon vererek bir maç bitirdiğimizi düşünüyorum. Evet, biz de çok pozisyona giremedik ama kompakt ve disiplinli oynadık. O seviyede iyi işler yapabileceğimizi gösterdik. Öyle güçlü bir rakibe karşı çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. İyi bir hazırlık maçı oldu bizim için. Şimdi Polonya maçı var sırada. Onu da güzel geçirip, inşallah galip gelip turnuvaya tamamen hazır olmak istiyoruz” cümlelerine yer verdi.



“Kolay bir grup değil ama biz kendi gücümüze güveniyoruz”



Milli takımın, EURO 2024'te Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu değerlendiren golcü oyuncu, “Kimseyi küçümsemek istemem tabii. Ama Gürcistan'ın kaybedeceği hiçbir şey yok. İlk defa katılıyorlar böyle büyük bir turnuvaya. Portekiz'i zaten söylemeye gerek yok. Turnuvanın belki favorilerinden biri. Daha 1-2 sene önce oynadık, iyi bir ikinci devre oynadığımız bir maç. Maalesef sonunda galip gelmediğimiz bir maç. Çekya da çizgisini bozmayan, her turnuvaya katılan, iyi bir takım. O yüzden kolay bir grup da değil ama biz kendi gücümüze güveniyoruz. İnşallah üç maçtan da güzel sonuçlar alırız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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