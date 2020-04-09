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Haber Giriş: 09.04.2020 - 21:20,Son Güncelleme:

Cenk Tosun: "Jose Sosa en iyisiydi"

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Cenk Tosun: "Jose Sosa en iyisiydi"
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Everton'ın golcüsü Cenk Tosun, Instagram hesabında gerçekleştirdiği canlı yayında birlikte oynadığı en iyi 10 numaranın Jose Sosa olduğunu söyledi.

Milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirdi.

Birlikte oynadığı en iyi 10 numarayı da açıklayan Cenk Tosun, Talisca hakkında da kısa bir yorumda bulundu.

Cenk Tosun, "Beraber oynadığım en iyi 10 numara Jose Sosa. Ondan daha iyisini görmedim. Talisca ikinci forvet gibiydi. Sosa daha fazla asist düşünen, forvet besleyen bir 10 numara." ifadelerini kullandı.

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