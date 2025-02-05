Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincinin arka planını Talisca anlattı!

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Erzurumspor FK karşısında gol oldu yağdı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası sarı - lacivertli futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte sarı - lacivertli futbolcuların açıklamaları şu şekilde;

ANDERSON TALISCA: 'CENK İLE SÖZLEŞMİŞTİK'

İlk kez 11'de çıktığı maçta gol sevinci ile tanışan Brezilyalı futbolcu,"Çok mutluyum. Taraftarlarımız çok güzel karşıladı. Benim için etkileyiciydi karşılamaları. Takım arkadaşlarım, hocalarımı, kulüp çalışanlarını çok mutlu ediyor bu karşılama. Cenk ile gol sevincine alıştık. Gol atarsak sözleşmiştik. Yeniden yaptığımız için mutluyuz." sözlerini sarf etti.

İSMAİL YÜKSEK: 'İKİ SENE ÖNCE JESUS OYNATMIŞTI'

Yavaş yavaş temposunu bulduğunu söyleyen İsmail Yüksek, "Hocama teşekkür ederim. Uzun süre sonra bana forma şansı verdi. İki haftadır da gayet sahada kendimi iyi hissediyorum. Tempoyu buluyorum yavaş yavaş. Ekstra özel çalışmalar da yapıyorum, sahada meyvesini veriyor. Sahaya döndüğüm için mutluyum. Stadımızda oynamayı özlemiştim. Jorge Jesus iki sene önce beni bazen sağ bek oynatmıştı. Uzun bir aradan sonra ilk 11 olarak sahaya çıktım, Avrupa maçında, bugün de aynı mevkide devam ettim. Zor, alışık olduğum bir mevki değil ama görevim neyse onu yapmaya çalışıyorum. Umarım takım arkadaşlarıma yardımcı olabiliyorumdur." ifadelerini kullandı.

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MERT HAKAN YANDAŞ: 'BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ'

Bütün kupalara talip olduklarını dile getiren Mert Hakan Yandaş,"Bizim görevlerimiz var, saha içi saha dışı. Camiayı birleştirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Bunu sadece benimle sınıflandırmak olmaz. Çoğu Türk arkadaşım böyle. Sonuçta vatanımıza geliyor. Camiamızı onlara tanıtmak, sıcakkanlı davranmak ilk görevimiz. Kaptan olarak ben ilk adımı atmakla görevliyim. Onlar da sıcakkanlılar. Talisca da golünü attı, onun adına çok mutluyum. İnşallah kazanmaya devam ederiz, bu mutluluk büyüyerek devam eder. Sezon sonu bütün kupalara talibiz." şeklinde konuştu.