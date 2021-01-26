Cenk Tosun için sürpriz transfer iddiası! Türkiye derken Rusya...

Premier Lig ekibi Everton'da istediği süreleri alamayan Cenk Tosun, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala sürpriz bir transfer yapabilir...

İsmi Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan milli golcünün Rusya ekiplerinden CSKA Moskova'nın radarında olduğu belirtildi.

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre CSKA Moskova, Benevento'ya satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderdiği Adolf Gaich'in yerine Everton'dan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Türk golcüyü kiralamak isteyen CSKA Moskova'nın Everton ile görüşmelere başladığı belirtildi. Cenk Tosun, Süper Lig takımları dışında Bundesliga'dan Frankfurt'un da gündemine gelmişti ancak Alman ekibi forvet tercihini Luka Jovic'ten yana kullanmıştı.

ANCELOTTI AÇIKLAMIŞTI

Everton'da teknik direktör Carlo Ancelotti takımdan ayrılması gündemde olan Cenk Tosun için, "Ayrılmak isteyen oyuncular varsa benimle konuşacaklar. Bir oyuncu kalmak istemezse ayrılması gerektiğini kabul ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

2018 yılında Beşiktaş'tan 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'un yoluna tutan Cenk, kiralık olarak Crystal Palace forması da giymişti. Everton'la toplamda 57 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 10 atıp 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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