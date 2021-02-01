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GeriFutbol "Cenk Tosun Hulk'a göre Beşiktaş'a daha iyi oldu"
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

"Cenk Tosun Hulk'a göre Beşiktaş'a daha iyi oldu"

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"Cenk Tosun Hulk'a göre Beşiktaş'a daha iyi oldu"
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Deniz Satar ve Tolga Kuru, MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' yeni bölümüyle yayında..

Deniz Satar ve Tolga Kuru, MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' yayınında Beşiktaş'ın oyun gücüne ve Cenk Tosun'un siyah-beyazlılara transferini yorumlandı. Deniz Satar, 'Beşiktaş'ta yeni transferler dikkatle seçiliyor' derken Tolga Kuru ise Cenk Tosun hamlesinin Hulk transferine göre daha faydalı olacağına dikkat çekti.

Cenk Tosun Hulka göre Beşiktaşa daha iyi oldu

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