"Cenk Tosun Hulk'a göre Beşiktaş'a daha iyi oldu"

Deniz Satar ve Tolga Kuru, MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' yayınında Beşiktaş'ın oyun gücüne ve Cenk Tosun'un siyah-beyazlılara transferini yorumlandı. Deniz Satar, 'Beşiktaş'ta yeni transferler dikkatle seçiliyor' derken Tolga Kuru ise Cenk Tosun hamlesinin Hulk transferine göre daha faydalı olacağına dikkat çekti.

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