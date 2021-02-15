Cenk Tosun golleriyle döndü! Müthiş başlangıç

Beşiktaş'a yeniden dönen Cenk Tosun, 3 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'de ilk kez Gençlerbirliği maçında forma giydi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile yapılan maçta ilk 11'de oynayan Cenk, son olarak Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 23 Aralık 2017'de Sivasspor karşısında sahaya çıkmıştı.

Gençlerbirliği karşılaşmasına yedek başlayan milli golcü, ikinci yarıda Aboubakar'ın yerine oyuna girerken 89 ve 90+4'te iki kez ağları sarsarak siyah beyazlı formayla harika bir lig başlangıcına imza attı.