Cenk Tosun, Galatasaray - Beşiktaş derbisi için Nef Stadı'nda

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Kariyerine İngiltere'de devam eden milli golcü, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaştığı mücadeleyi izlemek için İstanbul'a geldi.

Müsabaka öncesi statta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cenk, derbi hakkında, "Favori yok, göreceğiz. İnşallah güzel bir maç izlemeye geldik." dedi.

Tosun ayrıca yeni sezonda Beşiktaş maçlarını tribünde mi yoksa saha içinden mi takip edeceği sorusu sorulması üzerine ise, “Everton ile sözleşmem var yaza kadar. Onu şimdiden söylemek doğru olmaz. Beşiktaş’a her sene yazılıyor, sözleşmem var yaza kadar Everton’da devam, ondan sonra karar vereceğiz" şeklinde konuştu.



"Portekiz maçına yetişemem"

Sakatlık durumundan dolayı milli takımın Portekiz maçında yer alıp almaması ile ilgili soruya cevap veren Cenk Tosun, "Portekiz maçına sakatlık durumum yetişmez. Portekiz maçını geçersek finale kalacağız, onu da geçersek Dünya Kupası’na gideriz ama öncelik Portekiz maçı" cevabını verdi.

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