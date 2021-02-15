Cenk Tosun: ''Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim!''

Cenk Tosun'un maç sonu açıklamaları şu şekilde;

Asla veda etmedim, yuvama döndüm. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. Arkadaşlarıma destek olmaya geldim. Benim için de iyi oldu, uzun zaman sonra golle tanıştım. Rakiplerimizin kazandığı haftada kazanmak önemliydi. İyi oynadık, arkadaşlarımı kutluyorum.

''SEZNO SONU ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM''

Ben buraya takımıma destek olmaya geldim, sezon sonunda şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Ben de bu yolda elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Gollerimi çocuklarıma, aileme armağan ediyorum.

''ATIBA'YA İNANILMAZ SAYGI GÖSTERİYORUM''

Ben zaten İngiltere'ye gitmeden önce de armamı öpüyordum. Gollerimi böyle kutluyorum yani. Atiba'ya inanılmaz saygı gösteriyorum. Hala çok fit. Allah, bize de o yaşta bu kadar fit olup diri oynamayı nasip etsin.

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