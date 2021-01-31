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GeriFutbol Cenk Tosun, Beşiktaş için yola çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 21:42 | Son Güncelleme:

Cenk Tosun, Beşiktaş için yola çıktı

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Cenk Tosun, Beşiktaş için yola çıktı
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere'den Türkiye'ye geliyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ailesi, eski takımı Beşiktaş'a transfer olmak için Liverpool Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Cenk'i taşıyan özel uçağın gece yarısı Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek olan Cenk Tosun, ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Cenk, sosyal medya hesabından da ''Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?'' diyerek Beşiktaş taraftarlarına seslenmişti.

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