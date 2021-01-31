Cenk Tosun, Beşiktaş için yola çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ailesi, eski takımı Beşiktaş'a transfer olmak için Liverpool Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Cenk'i taşıyan özel uçağın gece yarısı Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek olan Cenk Tosun, ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Cenk, sosyal medya hesabından da ''Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?'' diyerek Beşiktaş taraftarlarına seslenmişti.