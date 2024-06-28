Cenk Tosun 90+4'te attı, 51 oran bildi! 89 bin TL kazanan iddaa kuponu...

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İlandır

EURO 2024’te grup aşaması, birbirinden çekişmeli maçlar sonunda sona erdi. 16 takımın bir üst tura yükseldiği turnuvada son 16 turu heyecanı yarın oynanacak maçlar ile başlıyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu Misli de bu heyecana “Şampiyon Oranlar” ile ortak oluyor. Misli üyeleri EURO 2024’teki tüm maçlara normalin üzerinde oranlarla oynayabiliyor.

Milli Takımımız da son maçında Çekya’yı mağlup etmeyi başararak topladığı 6 puan ile F Grubu’nu 2. sırada bitirerek adını bir üst tura yazdırmıştı.

Bir Misli üyesi, nefes kesen maça oldukça yüksek oranlı bir tercihte bulundu. Hem ilk yarı sonucunu hem de maç sonucunu tahmin ettiği tercihinde 51.00 oranlı bir kupon yaptı. Misli üyesi, kuponunu Misli Arena’da diğer üyelerle de paylaştı.

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Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir; canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 100 TL kazanma şansı da sunuyor.

Cenk Tosun attı, 51.00 oran geldi

EURO 2024 F Grubu’nda oynanan Çekya – Türkiye karşılaşmasına “İlk Yarı Sonucu 0-0 / Maç Sonucu 1-2” oynayan Misli üyesi 51.00 oranlı bir tercihte bulundu. Çekya’da 20. dakikada Antonin Barak oyunda atıldı ve Millilerimiz oyunun kontrolünü ele aldı. Ancak ilk yarıda Çekya kalesinde büyük bir tehlike yaratamayan Türkiye, aradığı golü bulmadı ve ilk 45 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarı tercihinde başarılı olan Misli üyesi, maç sonucunu beklemeye başladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Millilerimiz, 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun golüyle ona geçmeyi başardı. Temponun iyice yükseldiği ikinci yarıda Çekya da 10 kişi oynamasına rağmen mutlak galibiyete ihtiyacı olduğu için kalemizi zorlamaya başladı. Duran top sonrası kalemizde oluşan karambolde Çekya 66. dakikada Soucek’in bulduğu golle skoru eşitledi. (1-1) Artık Türkiye’den gelecek bir gol kuponun tutması demekti… Son bölümde heyecanın iyice yükseldiği maçta sahneye oyuna sonradan giren Cenk Tosun çıktı ve 90+4’te düzgün bir vuruşla skoru 1-2’ye getirdi. Mücadelede başka gol çıkmadı ve Millilerimiz bu golle grubu 2. sırada bitirerek bir üst tura yükseldi.

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Son 16 turunda Avusturya ile eşleşen Türkiye, rakibiyle 2 Temmuz Salı günü saat 22.00’de karşı karşıya gelecek.

Bu maç da yine “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile Misli’de olacak.

Misli üyesi tek maçlık kuponu ile 51.00 oran tutturdu ve 89 bin 11 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

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İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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