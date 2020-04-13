Cenk Renda: "Çocuklarımı ve F.Bahçe’yi göremeyeceğim sandım"

"Valencia deplasmanı sonrası kendimi kötü hissettim. Doktorlar tomografide lekeleri görüp hemen yatırdılar. Psikolojim harap haldeydi. Sesim düğümleniyordu. Miraç kandili gecesi sabaha kadar ağladım. Bunu kimse anlayamaz, yanına kimse gelemiyor... Sevdiklerini görememek ölümden daha beter. Korkmamak imkansız."

Türk spor camiasında koronavirüs testi pozitif çıkan ilk kişi olan Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, 21 günlük tedavi ve karantina sürecinin ardından taburcu olup evine ve çocuklarına kavuşurken, zor geçen günlerini Hürriyet’e anlattı. THY Euroleague’deki Valencia deplasmanından döndükten sonra ateşinin yükseldiğini ve halsiz hissettiğini belirten renda, “Takım olarak test yaptırma kararı alınca, kendimdeki bulguları düşünüp ‘Acaba’ dedim. Sonucu beklemeden hastaneye gittim. Doktor önce boğazıma baktı, kızarıklık görünce tomografi çekti, lekeleri gördü ve hemen yatırdılar” dedi.

Eve gitmek için ısrar ettim, dinlemediler

Koronavirüs kaptığını öğrenince yıkıldığını söyleyen renda, şöyle devam etti: “Tarih 20 Mart’tı ve henüz özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edilmemişti. ABD, İtalya, İspanya’da yatan hastaların görüntüleri gözümün önüne geldi. Beni bir hastaneye nakledip makineye bağlayacaklar sandım. Panik halindeydim. Eve gitmek için ısrar ettim, her şeyi yaptım. Bu, tarifi zor bir his. Sosyal medyada gördüklerim nedeniyle bir daha iyileşemeyeceğimi, çocuklarımı, Fenerbahçe’yi, dostlarımı göremeyeceğim sandım. ‘Buraya kadarmış Cenk’ dedim. Doktorlar eve gitme konusunda beni hiç dinlemediler bile, hemen yatırdılar.”

Hastanedeki tek koronavirüslüydüm

Ertesi sabah bütün özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi. Hastanedeki tek koronavirüslü olarak izole edildim. Psikolojim harap haldeydi. Çocuklarım, eşim, takımım aklıma geliyor, sesim düğümleniyor, ağlıyordum. ‘artık buradan çıkamam, çocuklarımı, eşimi son bir kez bile göremem’ diyordum. O gece Miraç Kandili’ydi, sabahlara kadar ağladım. Kendimi tutamıyordum. Çocuklarımı, eşimi ve Fenerbahçem’i bir daha görebilmek için dua ettim. Bunu kimse anlayamaz. Zira bu başka hastalıklara benzemiyor. Yanına kimse gelemiyor, sevdiklerini görememek ölümden daha beter. Korkmamak imkansız.”

Doktor, astronot gibiydi!

‘Hastanede doktorum Recep Dodurgalı, dört eldiven üst üste giydiğini, hasta odasına her girdiğinde üstteki eldiveni çıkartıp, yeni steril eldiveni kullandığını söylüyordu.”

Tedavi gördüğü dönemde doktorların da hastalığı yeni yeni tanıdığını belirten renda, hastane günlerini şöyle anlattı: “Yemeğim kapıdan bırakılıyordu. Sadece 12 saatte bir kez odama doktor ve hemşire ilaç için giriyordu. Bir anda yağmur gibi mesajlar başladı. Başkanımız Ali Koç, şube yöneticimiz Semih Özsoy, antrenörümüz Zeljko Obradoviç, genel menajerimiz Maurizio Gherardini ve oyuncuların mesajları bana büyük güç verdi, moral oldu.

EZELİ RAKİPLERDEN DESTEK

Sadece F.Bahçeliler değil, Beşiktaş ve G.Saraylı dostlarım da aradı. Bu çok müthiş bir duygu. Doktor recep Dodurgalı, uzayda yürüyüş yapan astronotlar gibi kıyafetlerle odama giriyordu. Dört eldiven üst üste giydiğini her hasta odasına girdiğinde üstteki eldiveni çıkartıp yeni steril eldiveni kullandığını söylüyordu."

EUROLEAGUE KUPASINA BU KADAR SEViNMEDiM

Tedavi sonrası negatif olduğum haberine çok sevindim ama asıl, ikinci testim negatif çıkınca dünyalar benim oldu. Euroleague şampiyonluğu kupasından bile çok sevindim. Taburcu olunca 15 gün karantina sürem vardı. Ya eve gidecek ve bir odaya kapanacaktım ya da başka bir yere gidecektim. Bir süre Fenerbahçe Konukevi’nde kaldım. Orası sağlık görevlilerinin hizmetine sunulunca bir otele geçtim ve karantinamı tamamlayıp bugün (önceki gün) 21 gün sonra evlatlarıma ve aileme kavuştum. Şimdi her gece 21.00’de cama çıkıp minnet borçlu olduğum sağlıkçılarımızı elim şişene kadar alkışlıyorum. Hepsi büyük risk altında çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun.

30 DAKiKANIN NE KADAR UZUN OLDUĞUNU ANLADIM

Semptomlar görür görmez en yakın hastaneye gidin. Beklemek hayati bir hata olabilir.

Lütfen herkes sigarayı bıraksın. Doktorlar hayatımda hiç sigara içmediğim için iyileşmemin kolay olduğunu, sigara içenlerde hastalığın çok ağır geçtiğini söylediler.

Temiz hava çok önemli. Herkes odasını mutlaka her iki saatte bir 30 dakika havalandırsın. Bu çok çok önemli. Hastanede bu uygulama doktorların en önemli şartıydı. Her iki saatte bir odamı 30 dakika havalandırırken çok üşüyor, kat kat giyindiğim halde ısınmak için sürekli yürüyor, küçücük odada 3 bin adım atıyordum.

İyi beslenmek çok önemli. Sık ve kaliteli beslenin, bağışıklığınız hep güçlü olsun.

Mümkün olduğunca evden çıkmayalım ve şu illeti ülke olarak atlatalım.