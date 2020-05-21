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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 10:17,Son Güncelleme:

Cenk Özkacar'a teklif yağıyor! Süper Lig, İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa...

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Cenk Özkacar'a teklif yağıyor! Süper Lig, İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın profesyonel futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, Cenk Özkacar için yapılan transfer tekliflerini sezon sonunda değerlendireceklerini bildirdi.

Hilmi Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, 20 yaşındaki futbolcuyu, Süper Lig’den 6 takımın yanı sıra İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa’dan ekiplerin takip ettiğini belirtti.

Takım olarak Süper Lig'e odaklandıklarını kaydeden Bozok, "Genç stoperimizin kulübümüzle sözleşmesi de devam ediyor. Kendisi Altay’da olmaktan dolayı çok mutlu. Cenk için gelen teklifler olsa da bunu sezon sonuna bıraktık. Lig bittikten sonra gelen teklifleri tekrar masaya yatıracağız. Cenk’in gelişimi ve Altay’ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

 

Cenk Özkacara teklif yağıyor Süper Lig, İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa...

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