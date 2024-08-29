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Cenk Özkacar, Real Valladolid'de!

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#Transfer#Cenk Özkacar#Real Valladolid
Cenk Özkacar, Real Valladolidde
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 20:35

İsmi son dönemde Süper Lig ekipleriyle de anılan Valencia’nın milli stoperi Cenk Özkacar, bir başka La Liga ekibi Real Valladolid’e transfer oldu.

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23 yaşındaki milli futbolcu, 1 yıllığına eflatun-beyazlı ekip için ter dökecek. Teknik direktör Paulo Pezzolano yönetiminde La Liga’da şimdiye kadar 2 maç oynayan Real Valladolid, topladığı 3 puanla 10.sırada bulunuyor.

Stoper arayışlarını sürdüren La Liga ekiplerinden Real Valladolid, Valencia’nın 23 yaşındaki savunmacısı Cenk Özkacar’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Milli futbolcunun transferi için Valencia ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu olmadığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla 23’ü La Liga, 2’si İspanya Kral Kupası olmak üzere toplam 25 maçta sahaya çıkan Özkacar, takımına 1 asistlik katkı sağladı. Valencia ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı stoper, 9 kez A Milli Takım forması giydi. Valencia, Avrupa kariyerinde Olympique Lyon ve OH Leuven gibi takımlar da bulunan başarılı stoperin serbest kalma bedelini geçtiğimiz sezon 100 milyon euro olarak belirlemişti.

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Cenk Özkacar, Real Valladolidde

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#Transfer#Cenk Özkacar#Real Valladolid

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