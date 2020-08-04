Cenk Özkaçar, Lyon olmayınca Lille ile anlaştı

Kulüpten alınan bilgiye göre, bugün Fransa’ya gidecek olan Cenk’in sağlık kontrolünün ardından Fransız ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

İsmi daha önce Olympique Lyon ile de anılan 19 yaşındaki stoper, altyapı eğitimini Bucaspor, Altınordu ve Altay'da aldı. Geçen sezon TFF 3. Lig ekibi Karacabey Beledeiyespor'da kiralık olarak forma giyen Cenk Özkacar, bu sezon Altay'da 16 maçta görev yaptı.

Geçen hafta Beşiktaş’tan Burak Yılmaz’ı transfer eden Lille’in kadrosunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Ferhat Çoğalan da bulunuyor. Fransız ekibi, Şubat ayında Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı ile de 5 yıllık anlaşmaya vardı.

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