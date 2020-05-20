Cenk Özkaçar için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası

Pandemiden sonra bütçelerinde ciddi küçültmelere gitmek zorunda kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, çareyi altyapıda ve genç oyuncularda arıyor. Geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi transferinde karşı karşıya gelen iki güzide kulüp, bu sezon da Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmişti. Bu düellonun üçüncü ayağında ise Altay forması giyen 19 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar bulunuyor.

Asist Analiiz'de yer alan habere göre; Türkiye’den içinde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da olduğu tam 9 kulüp Cenk ile ilgilenirken, yurtdışından da 3 Alman kulübünün devrede olduğu öğrenildi. Fatih Terim’in bizzat aradığı ve Galatasaray’a transfer olmasını istediği de gelen bilgiler arasında.

Cenk Özkacar kimdir?

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Cenk Özkacar 2000 yılında İzmir'de doğdu. Stoper mevkinde görev yapan Cenk, 1.90 boyunda. Sol ayaklı bir stoper olmasıyla birlikte fizik gücünü de iyi kullanıyor. Bu sezon 9 maçta görev alan genç oyuncu, 705 dakika sahada kaldı.

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