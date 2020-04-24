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Futbol
DHA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 11:12,Son Güncelleme:

Cenk Laleci'nin gözdesi Benjamin Demir!

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Cenk Laleci'nin gözdesi Benjamin Demir!
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor koronavirüs salgını yüzünden çalışmalarını evinden sürdürürken, teknik direktör Cenk Laleci ise futbolcu araştırmaya devam ediyor.

Özellikle Balkanlar’da bulunun Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya liglerini araştıran Laleci’nin Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi’nin 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Benjamin Demir’i listesine aldığı öğrenildi.

Arnavutluk’un Partizani Tirani takımından orta saha Eraldo Çinari ile prensipte anlaşan sarı-lacivertlilerin Makedon oyuncu Demir için de harekete geçeceği vurgulandı.

Cenk Lalecinin gözdesi Benjamin Demir

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