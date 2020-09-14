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GeriFutbol Cenk Laleci: "Oyuncularımın potansiyeline güveniyorum..."
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 14:53 | Son Güncelleme:

Cenk Laleci: "Oyuncularımın potansiyeline güveniyorum..."

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Cenk Laleci: "Oyuncularımın potansiyeline güveniyorum..."
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TFF 1. Lig’in ilk haftasında Altınordu’ya evinde 2-0 yenilerek 2020-2021 sezonuna mağlubiyetle başlayan Menemenspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçına iddialı hazırlanıyor.

Teknik direktör Cenk Laleci, Altınordu karşılaşmasında hatalardan ders çıkardıklarını ve gerekli analizleri yaptıklarını söyledi.

Giresunspor karşılaşmasında takımın kendini affettireceğini dile getiren Laleci, "Ben oyuncularımın potansiyeline güveniyorum. Altınordu karşısında iyi iyler de yaptık. Fakat daha da gelişmeliyiz" diye konuştu.

Ligin bu sezon çok çekişmeli geçeceğini dile getiren Laleci, "Menemen vizyonu olan bir kulüp. Genç ve tecrübeli futbolcularımızı en iyi şekilde harmanlayacağız. Taraftarımız bize inansın. Çok çalışıyoruz, sürekli gelişim içindeyiz. Giresun karşısında daha diri ve istekli görüneceğiz. Hedefimiz ilk galibiyetimizi almak. İnanıyorum ki ilk haftadaki moral bozukluğunu telafi edeceğiz" diye konuştu.

 

Cenk Laleci: Oyuncularımın potansiyeline güveniyorum...

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