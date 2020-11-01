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DHA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 12:29 | Son Güncelleme:

Cenk Laleci: "Önceliğimiz insan sağlığı..."

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Cenk Laleci: "Önceliğimiz insan sağlığı..."
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İzmir'de hissedilen 6.6 şiddetindeki deprem felaketinin ardından Ankaraspor'la cumartesi günü oynaması gereken karşılaşması ertelenen Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, tek düşüncelerinin insan sağlığı olduğunu söyledi.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara çok üzüldüklerini söyleyen Laleci, "Maçlar başlar, oynanır ve biter. Hiç önemli değil. Burada hepimiz büyük felaket yaşadık. Maalesef birçok canımızı yitirdik. Yaralı vatandaşlarımız var, evlerini kaybeden insanlarımız var. Tek dileğimiz enkaz altında kalan vatandaşlarımızın hayata döndürülmesi. Onlar için dua ediyoruz. Bu sene gerçekten insanlık için çok zor oldu. Önce koronavirüs salgınıyla sarsıldık, ardından depremi yaşadık. Hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.

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