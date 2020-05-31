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GeriFutbol Cenk Laleci: Lige en hazır şekilde gireceğiz
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Hürriyet
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 13:28,Son Güncelleme:

Cenk Laleci: Lige en hazır şekilde gireceğiz

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Cenk Laleci: Lige en hazır şekilde gireceğiz
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da futbolcular, teknik ekip ve personele 4. kez yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkması camiayı morallendirirken, teknik direktör Cenk Laleci sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Tedribrli bir şekilde idmanların sürdüğü bilgisini veren Laleci, "Kalan 6 maçımızda en iyi mücadelemizi vereceğiz. Matematiksel olarak Play-Off şansımız bulunuyor, hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Ligi kazasız bitirip yeni sezona daha güçlü hazırlanacağız. Çok şükür herkesin sağlığı yerinde. Bu en büyük mutluluğumuz. Futbolu da çok özledik. Umarım hem ülkemiz hem de dünyamız bir daha salgın belasıyla karşı karşıya kalmaz" ifadelerini kullandı.

Cenk Laleci: Lige en hazır şekilde gireceğiz

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