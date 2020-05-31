Cenk Laleci: Lige en hazır şekilde gireceğiz

Tedribrli bir şekilde idmanların sürdüğü bilgisini veren Laleci, "Kalan 6 maçımızda en iyi mücadelemizi vereceğiz. Matematiksel olarak Play-Off şansımız bulunuyor, hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Ligi kazasız bitirip yeni sezona daha güçlü hazırlanacağız. Çok şükür herkesin sağlığı yerinde. Bu en büyük mutluluğumuz. Futbolu da çok özledik. Umarım hem ülkemiz hem de dünyamız bir daha salgın belasıyla karşı karşıya kalmaz" ifadelerini kullandı.

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