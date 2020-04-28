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GeriFutbol Cenk Laleci: İskelet kadroyu korumayı planlıyoruz
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 11:54,Son Güncelleme:

Cenk Laleci: İskelet kadroyu korumayı planlıyoruz

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Cenk Laleci: İskelet kadroyu korumayı planlıyoruz
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un teknik direktörü Cenk Laleci, gelecek sezon için iskelet kadroyu bozmayacaklarını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle takım antrenmanlarına verilen 1.5 aylık ara sonrası oyuncuları 4’erli gruplara ayırıp çalışmalara başladıklarını ifade eden genç teknik adam, "İlk amacımız bu sezonu en iyi yerde bitirmek. Play-Off için matematiksel şansımız var. Bunu sonuna kadar zorlayacağız. Gelecek sezon da iskelet kadroyu korumayı planlıyoruz. Sözleşmesi bitecek futbolcularımızı takımda tutmaya çalışacağız. Ancak kafasına gitmeyi koyan oyuncular varsa kimseyi de zorla tutamayız. Menemenspor bir futbolcu için vitrindir. Burası hem yetiştirici hem de yarışmacı bir kulüptür" dedi.

Cenk Laleci: İskelet kadroyu korumayı planlıyoruz

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