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GeriFutbol Cenk Laleci: Her oyuncumu titizlikle takip ediyorum
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 12:51,Son Güncelleme:/

Cenk Laleci: Her oyuncumu titizlikle takip ediyorum

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Cenk Laleci: Her oyuncumu titizlikle takip ediyorum
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un teknik direktörü Cenk Laleci, oyuncularının son durumunu değerlendirdi.

Koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle herkesin evlerinde çalıştığını ifade eden Laleci, "Verdiğimiz programı tüm futbolcularım uyguluyor. Hatta fazlasıyla çalışanlar var. Elbette sahada yaptığımız antrenmanlar çok daha farklı. Ancak şu an tedbiri elden bırakamayız. Elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz. Her oyuncumu titizlikle takip ediyorum. Analizler yapıyoruz, istatistiklere bakıyoruz. Bu süreci sağlıklı atlatacağız. Personelimiz ve teknik ekibimiz de iyi durumda. Kimsede bir problem gözükmüyor. En kısa sürede futbola dönmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cenk Laleci: Her oyuncumu titizlikle takip ediyorum

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