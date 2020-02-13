Cenk İldem, Avrupa 3.'sü oldu!

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.

Grekoromen stilde 97 kiloda mücadele eden milli güreşçi Cenk, Finlandiyalı rakibiyle üçüncülük maçına çıktı.

Cenk, Finlandiyalı rakibi Kuosnanen'i normal süresi 3-3 biten maçta son sayı avantajıyla mağlup ederek, Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 gün önce Masal Sare ismini verdikleri bir bebeği olduğunu, bu madalyayı da ona adadığını belirtti.