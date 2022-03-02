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Cenk Gönen: 'Kiev'deki abime ve yengeme armağan ediyorum'

#Türkiye Kupası#Kayserispor#Cenk Gönen
Cenk Gönen: Kievdeki abime ve yengeme armağan ediyorum

Kayserispor'un file bekçisi Cenk Gönen, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 mağlup eden Kayserispor'da kaleci Cenk Gönen, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Cenk Gönen'in açıklamaları;

Bu sahada İnönü Stadı'nda çok güzel anılarım vardı, bir yenisini daha ekledim. Benim için unutulmayacak bir akşam olacak

UMARIM KUPAYI ALIRIZ

Çok fazla oynayamıyorum, antrenmanlarda disiplinli çalışıyorum. Bunun semerisini aldım. Umarım Trabzonspor'u da eleyip kupayı biz alırız

ABİME VE YENGEME ARMAĞAN EDİYORUM

Bu galibiyeti Kiev'de bulunan abime ve yengeme armağan ediyorum

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