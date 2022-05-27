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Cenk Ergün'den Galatasaray'daki seçim öncesi açıklama

#Galatasaray#Cenk Ergün#Futbol
Cenk Ergünden Galatasaraydaki seçim öncesi açıklama

11 Haziran'da seçime gidecek Galatasaray'da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için aday olurken eski yönetici Cenk Ergün transfer haberleriyle güdeme gelmişti.

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Galatasaray'da seçim öncesi ismi transfer haberleriyle gündeme gelen Cenk Ergün'den açıklama geldi.

Cenk Ergün'ün açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray’ın seçim sürecinden geçtiği hassas günler yaşıyoruz. Bu seçim gündemi içerisinde adımın transfer haberlerinde ve teknik adam arayışlarında yer almasının yarattığı algı ve bilgi kirliliğinden dolayı bir açıklama yapmak gereği duydum. Aksi takdirde gündemle ilgili yaratılan bu durumun, uzun vadede Galatasaray’a zarar vereceğine inanıyorum. Herhangi bir dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmayan asılsız transfer dedikodularının bu aşamada Galatasaray’ımızın hiçbir unsuruna yarar sağlamayacağını düşünmekteyim. Galatasaray’a hizmet benim için bir gurur kaynağıdır. Galatasaray’a olan sevgim ve bağımla birlikte her zaman onur duyduğum geçmiş hizmet dönemlerimin ve geçmişten bugüne aldığım Galatasaray terbiyemin sonucu olarak, her iki değerli başkan adayımıza da aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta olduğumu belirtmek isterim. Bu süreçte, bir profesyonel olarak ‘resmi’ bir görevimin ve ‘resmi’ bir sıfatımın olmadığının altını özellikle çizmek isterim. Bilgi, birikim ve deneyimlerimi, gerektiği anda Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda kullanacağımı bu vesile ile ifade ederim."

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#Galatasaray#Cenk Ergün#Futbol

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