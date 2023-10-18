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Cenk Ergün: Mauro Icardi, Interli Lautaro Martinez’den daha iyi

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Cenk Ergün
Cenk Ergün: Mauro Icardi, Interli Lautaro Martinez’den daha iyi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 00:54

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda Mauro Icardi için övgü dolu ifadeler kullandı.

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Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, La Gazzetta Dello Sport’a konuştu.

Ergün “Türkiye’de insanların en favori oyuncusu Mauro Icardi. Bana göre bir fenomen. Ben Galatasaray’a geldiğimden beri gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Golü görmüyor, hissediyor. Sadece safkan forvetler bu özelliğe sahiptir. İtalya’da hepiniz Icardi’den daha düşük bir gol ortalamasına sahip Lautaro Martinez için çıldırıyorsunuz. Mauro Icardi’nin oynadığı Inter, daha düşük seviyede bir kadroya sahipti üstelik. Bu yüzden herkese İcardi’nin en iyisi olduğunu söylüyorum.” dedi.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Cenk Ergün

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