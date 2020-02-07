Cengiz Ünder'li Roma'nın konuğu Bologna! Banko iddaa tercihi...

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ROMA - BOLOGNA

Kupadaki Juventus maçını kaybettikten sonra önce evinde Lazio ile berabere kalarak iki puan kaybeden Roma, sonrasında Sassuolo deplasmanında 4 gol yedi ve puan alamadı.

Devler Ligi’ni hedefleyen Roma, son 5 lig maçında sadece 4 puan aldı ve bu maçı mutlaka kazanmak istiyor; çünkü sonraki hafta 4. sıra için çekiştiği Atalanta’ya konuk olacaklar.

Ev sahibinde orta sahadan Pellegrini cezalı. Ayrıca Zaniolo ve Diawara’nın sakatlıkları var.

Milli oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Mert Çetin ise yedek soyunacak.

SPAL deplasmanında geriden gelerek kazanan Bologna, evindeki Brescia maçında da aynı şekilde 3 puanı aldı ve iyiden iyiye Avrupa kupaları potasını düşünmeye başladı.

Rakibini deplasmanda son olarak 2012’de yenen Bologna, bu sezon ligde sadece 2 maçta gol yemedi.

Konuk ekipte orta sahadan Poli cezalı. Ayrıca orta sahadan Krejci, Medel ve forvetler Sansone ve Santander’in sakatlıkları var.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bologna’nın bu haftaya kadar oynadığı 22 lig maçının 18’i "KG VAR" bitti.

- Roma’nın ligdeki son 7 maçının 6’sı "KG VAR" bitti.

- Roma’nın ligdeki son 7 maçının 6’sında ilk yarıda en azından 2 gol atıldı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Roma galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %52'si ev sahibi Roma'nın maçı kazanacağını düşünüyor.

%16'lık kesim de "KG VAR" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR'ÜN TERCİHİ...

Sassuolo deplasmanında rakibin oyuna baskın başlamasıyla kalesinde 26 dakikada 3 gol gören Roma, sonradan oyuna ortak olmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bologna’nın Spal ve Brescia maçlarında etkili ofansif oyunu galibiyetler getirdi. Haftalar ilerledikçe Bologna'nın kazanmaya odaklı oyunu sonuç veriyor.

Başkent temsilcisinde cezalı olan Pelllegrini, sakat olan Diawara, ve Zappacosta, bu mücadelede forma giyemeyecek olan isimler. Konuk ekipte orta sahadan Poli cezalı.

Roma, telafi için sahada olacak. Bologna, rakibin savunma zaaflarını değerlendirebilecek bir ekip. Gollü bir mücadele bekliyorum. Öncelikli tercihim "2.5 ÜST" bahsi olacak. Alternatif düşünenler "KG VAR" bahsini de değerlendirilmeli.



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Juventus'a karşı Roma'da ayakta kalan tek isim Cengiz Ünder olmuştu! İzleyelim...

