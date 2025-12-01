×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Cengiz Ünder'in son 6 maçı önceki 22'sine bedel!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Cengiz Ünder#Süper Lig
Cengiz Ünderin son 6 maçı önceki 22sine bedel
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 07:00

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, Karagümrük karşısında penaltı kaçırsa da skor katkısını sürdürdü.

Haberin Devamı

Cengiz Ünder dün Karagümrük deplasmanında penaltı kaçırsa da skora katkı vermeye devam ediyor. Yıldız futbolcu 58. dakikada beyaz noktadan Grbic’e takılsa da 71’de El Bilal Toure’nin golünde asist yapan isim olmayı başardı.

DIŞ SAHADA 2. ASiST

Süper Lig’de çıktığı son 6 maçta 3 gol, 2 asistle 5 golde pay sahibi olan Cengiz Ünder daha önceki 22 karşılaşmada ulaştığı sayıyı eşitlemeyi başardı.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Sergen Yalçından transfer açıklaması ve eleştirilere tepkiBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması ve eleştirilere tepki!Haberi görüntüle

28 yaşındaki futbolcu ayrıca 2020’den bu yana ilk kez üst üste 2 deplasmanda asist yaptı. Antalya’dan sonra dün Karagümrük karşısında gol pası veren milli futbolcu 5 yıl önce Leicester City forması giyerken benzer bir performansa imza atmıştı.

JOTA 11’E GOLLE ‘MERHABA’ DEDi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’ın bu sezon ilk kez 11’de şans verdiği Jota Silva hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Düne kadar 6 maçta da hamle oyuncusunu olarak görev alan Portekizli, Karagümrük deplasmanında 41. dakikada ağları havalandırırken bu sezon toplamda gol sayısını 3 ‘e çıkardı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOrkun Kökçü: İhtiyacımız vardıOrkun Kökçü: 'İhtiyacımız vardı!'Haberi görüntüle

SON 8 GOLÜN YARISINDA TOURE iMZASI VAR

Beşiktaş'ta dün Tammy Abraham’ın yerine gol umudu olarak 11’de sahaya çıkan El Bilal Toure son haftalardaki çıkışını devam ettirdi. Malili futbolcu dün 71. dakikada takımı rahatlatan isim olurken takımının attığı son 8 golün yarısına da bizzat katkı verdi. El Bilal Toure son 4 maçta atılan 8 golün 2’sini bizzat ağlara gönderirken, 2 de asist yapmayı başardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Cengiz Ünder#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!