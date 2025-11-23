Cengiz Ünder'in kaderi 9 dakikada tersine döndü: Önce sevinci, sonra üzüntüyü yaşadı!

Haberin Devamı

Beşiktaş ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşılaştı.

Dolmabahçe'de oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, Cengiz Ünder maça damgasını vurdu.

CENGİZ'İN ŞIK PASINDA BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın 55. dakikasında Cengiz Ünder, Toure'ye sol topuğuyla çok şık bir ara pası verdi. Ceza sahasında topla buluşan Toure, yerde kaldı ve hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı işaret etti.

VAR 'PENALTI GEÇERLİ' DEDİ

VAR, Toure'nin yerde kaldığı pozisyonu bir süre inceledikten sonra penaltının kullanılması için onay verdi.

GOLSÜZ GEÇEN İLK YARININ ARDINDAN PERDEYİ CENGİZ AÇTI

Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından sahneye Cengiz Ünder çıktı. Beyaz noktada topun başına geçen Cengiz Ünder, sol ayağının içiyle topu sol köşeye gönderdi ve takımını penaltıdan 1-0 öne geçirdi.

4. GOLÜNÜ ATTI

Cengiz Ünder, böylelikle bu sezon 4. kez gol sevinci yaşamış oldu. Ligde 9 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, daha önce de Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa ağlarını sarsmıştı.

BÜYÜK HATA

Bu golden yaklaşık 9 dakika sonra Cengiz Ünder'den gole sebep olan büyük bir hata geldi.

Siyah-beyazlılar kendi yarı sahasında çıkmak isterken Cengiz Ünder'in hatalı pasında Samsunsporlu Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ayağının içiyle düzgün bir vuruş çıkaran Senegalli takımına 1 puanı getirdi.

Cengiz Ünder, 70. dakikada yerini Jota Silva’ya bıraktı.

GALİBİYET HASRETİ 20 YIL

Bu sonuçla Beşiktaş'ın Samsunspor’a karşı galibiyet hasreti 20 yıla çıktı.

Kartal, Samsun temsilcisini konuk ettiği son 4 mücadeleden 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

Dolmabahçe’de rakibini ligde son olarak 2 Ekim 2005 tarihinde 3-2’lik skorla mağlup eden Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 20 yıla çıkmış oldu.

