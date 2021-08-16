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GeriFutbol Cengiz Ünder'in golü, Marsilya'nın kazanmasına yetmedi
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Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 00:22 | Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'in golü, Marsilya'nın kazanmasına yetmedi

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Cengiz Ünder'in golü, Marsilya'nın kazanmasına yetmedi

Olympique Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta sahasında Bordeaux ile 2-2 berabere kaldı.

Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Bordeaux ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk golünü kaydetti.

Ligue 1'in 2. haftasında Olympique Marsilya, Bordeaux'yu ağırladı.

Ev sahibi takım, Cengiz'in 34 ve Payet'nin 41. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Bordeaux, 51. dakikada Pembele ve 57. dakikada Oudin'in attığı gollerle skora eşitlik getirdi.

Marsilyalı Balerdi'nin 88. dakikada kırmızı kart gördüğü mücadele 2-2 sonuçlandı.

Olympique Marsilya'nın Roma'dan kiraladığı Cengiz Ünder, Ligue 1'deki ikinci maçında da fileleri havalandırdı.

Olympique Marsilya 4 puanla 6'ncı, Bordeaux ise bir puanla 16. sırada yer aldı.

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