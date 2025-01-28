Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu!

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Dün akşam Beşiktaş ve Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in 1.5 yıllık kiralık transferi konusunda anlaşmaya varmıştı.
Sarı-lacivertli kulüpte yeteri kadar forma şansı bulamayan milli futbolcunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyordu.
Haberlerin çıkmasının ardından Beşiktaş taraftarları sosyal medya üzerinden transfere tepki göstermişti.
TRANSFER İPTAL OLDU!
TRT Spor'un bugünkü haberine göre; Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi, 'oyuncunun maaşı konusundaki anlaşmazlık' nedeniyle iptal oldu.
Başkan Serdal Adalı, transferin kulüp menfaatleri doğrultusunda belirledikleri maaş skalasına uygun olmadığı gerekçesiyle masadan kalktı.
CENGİZ ÜNDER'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI
2023 yazında 15 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli forma altında sakatlığı sebebiyle 24 maç kaçırdı.
Fenerbahçe formasını bugüne dek 40 kez sırtına geçiren 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 9 gol - 3 asistlik performans sergiledi.