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Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu!

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#Transfer#Beşiktaş#Fenerbahçe
Cengiz Ünderin Beşiktaşa transferi iptal oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 16:32

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olması beklenen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi 'maaş konusundaki anlaşmazlık' nedeniyle iptal oldu.

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Dün akşam Beşiktaş ve Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in 1.5 yıllık kiralık transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. 

Sarı-lacivertli kulüpte yeteri kadar forma şansı bulamayan milli futbolcunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyordu.

Haberlerin çıkmasının ardından Beşiktaş taraftarları sosyal medya üzerinden transfere tepki göstermişti.

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TRANSFER İPTAL OLDU!

TRT Spor'un bugünkü haberine göre; Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi, 'oyuncunun maaşı konusundaki anlaşmazlık' nedeniyle iptal oldu.

Başkan Serdal Adalı, transferin kulüp menfaatleri doğrultusunda belirledikleri maaş skalasına uygun olmadığı gerekçesiyle masadan kalktı.

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CENGİZ ÜNDER'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023 yazında 15 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli forma altında sakatlığı sebebiyle 24 maç kaçırdı.

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Fenerbahçe formasını bugüne dek 40 kez sırtına geçiren 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 9 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Beşiktaş#Fenerbahçe

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