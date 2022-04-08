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Cengiz Ünder'in asist yaptığı maçta Marsilya 2 golle kazandı

#Konferans Ligi#Marsilya#Roma
Cengiz Ünderin asist yaptığı maçta Marsilya 2 golle kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar oynandı. Marsilya, Cengiz Ünder’in 90 dakika forma giyip bir de asist yaptığı maçta konuk ettiği PAOK’u 2-1 mağlup etti.

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UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord sahasında Slavia Prag’ı konuk etti. De Kuip Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler’in yardımcılıklarını ise Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi. Milli futbolcu Orkun Kökçü’nün de gol attığı karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi. Feyenoord’un gollerini 10’uncu dakikada Sinisterra, 74’üncü dakikada Senesi ve 86’ncı dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Slavia Prag’ın golleri ise 41’inci dakikada Olayinka, 67’nci dakikada Collins Sor ve 90+5’inci dakikada Traore’den geldi.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayıp bir de gol atma başarısı gösteren Orkun Kökçü, 89’uncu dakikada yerini Hendrix’e bıraktı.   

Marsilya ise Cengiz Ünder’in 90 dakika forma giyip bir de asist yaptığı maçta konuk ettiği PAOK’u 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final ilk maçlarının sonuçları şöyle;

Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya) 3 - 3

Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya) 2 - 1

Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan) 2 - 1

Leicester City (İngiltere) - PSV (Hollanda) 0 - 0

Yarı finale kalacak takımların belli olacağı rövanş maçları 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.

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#Konferans Ligi#Marsilya#Roma

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