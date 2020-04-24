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GeriFutbol Cengiz Ünder'in ardından Çağlar Söyüncü'den de anlamlı hareketi
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'in ardından Çağlar Söyüncü'den de anlamlı hareketi

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Cengiz Ünder'in ardından Çağlar Söyüncü'den de anlamlı hareketi
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ihtiyaç sahibi olan 100 çocuğa eşofman takımı hediye ettiğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder'in başlattığı 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kampanyasına destek verdi. 23 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından ihtiyaç sahibi olan 100 çocuğa eşofman takımı hediye ettiğini duyurdu.

Söyüncü'nün paylaşımı şöyle:

Böylesine güzel bir günde ben de @cengizunder‘in ve diğer arkadaşlarımın bu güzel hediyelerine ek olarak okullarımızda ihtiyaç sahibi olan 100 kardeşime eşofman takımı hediye ediyorum. Nice 100 yıllara. #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!"

Cengiz Ünderin ardından Çağlar Söyüncüden de anlamlı hareketi

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