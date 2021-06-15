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Spor Arena
Haber Giriş: 15.06.2021 - 20:15 | Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'e bir talip daha çıktı! Fenerbahçe...

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Cengiz Ünder'e bir talip daha çıktı! Fenerbahçe...

A Milli Futbol Takımı ile EURO 2020'de mücadele eden Cengiz Ünder'in adı Fenerbahçe ile anılırken Serie A ekibi Fiorentina'nın da oyuncunun peşinde olduğu iddia edildi.

Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan, geçen sezonu Premier Lig ekibi Leicester City'de tamamlayan Cengiz Ünder, Mourinho yönetimindeki Roma'ya döndü.

Roma ile devam edip etmeyeceği henüz belirsiz olan milli oyuncunun adı Fiorentina ile anıldı.

Fenerbahçeden Cengiz Ünder bombası Kiralık transfer
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder bombası! Kiralık transfer

Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun transfer listesinde Cengiz'in de yer aldığı belirtildi.

İtalyan gazeteci Di Marzio, Gattuso'nun ters ayaklı kanat oyuncusu istediği ve listesinde Valencia'dan Gonçalo Guedes, Stuttgart'tan Nico Gonzalez ve Roma'dan Cengiz Ünder'in olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE İDDİASI

İtalyan basınının iddiasına göre sarı-lacivertliler, Cengiz'i kiralamak istiyor.

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i kiralamak için Roma kulübü ile temaslara başladığı iddiaları sıkça İtalyan basınında gündeme getirilmişti.

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