Cengiz Ünder'e bir kötü haber daha! İtalyanlar duyurdu ve Fenerbahçe iddiası...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Cengiz Ünder'in Ada macerası bu sezon itibariyle sona erebilir.

Sezon başında kiralık olarak transfer olduğu Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers'ın gözüne giremediği belirtilen Cengiz Ünder'in yeni sezonda takımda düşünülmediği ve bu doğrultuda 25 milyon avroluk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı kaydedildi.

Sky Italia'da geçtiğimiz günlerde yer alan bu haberin ardından sezon sonunda Roma'ya döneceği konuşulan 23 yaşındaki futbolcu için bu kez İtalya'dan kötü haber geldi. Çizme basını, Cengiz Ünder'in Roma'nın da gelecek planları arasında yer almadığını yazdı.

İtalyan temsilcisinin Cengiz Ünder için yüksek bonservis ödeyecek bir kulüp arayışına geçtiği kaydedilirken, yetenekli futbolcu ile Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği öne sürüldü. Haberde, Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için ayırdığı bütçenin detaylarından bahsedilmedi.

BRENDAN RODGERS CENGİZ ÜNDER İÇİN NE DEMİŞTİ?

Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda Cengiz Ünder'in takımdaki geleceği hakkında ipuçları vermişti. Deneyimli çalıştırıcı, "Bize kaltesini göstermeyi başardı ancak şöyle bir gerçek var ki, onun oynadığı mevkiide çok rakibi var. Ve o oyuncular Premier Lig'i bilen isimler. Kadrodaki bu rekabet benim için çok değerli ve zaten kendisi de bundan keyif alıyordur, eminim." demişti.

PAULO FONSECA CENGİZ ÜNDER HAKKINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Mart ayının ortasında verdiği bir röportajda milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i takımda düşünmediğini söylemişti, Fonseca, "Yönetim benim fikrimi almadan asla oyuncu seçmez. Ben takıma katkı sağlayacak bir futbolcu arıyorum. Bir noktayı açıklığa kavuşturmam gerekiyor: Hiçbir zaman Cengiz'in harika bir oyuncu olmadığını söylemedim. Tersine çok iyi bir oyuncu ama benim ideal takımımda yer alması zor. Farklı tarzda oynayan bir takım için kesinlikle mükemmel bir isim olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

MENAJERİ MİRSAD TÜRKCAN FENERBAHÇE İDDİALARI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Ara transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, o dönem A Spor'a yaptığı açıklamayla transfer söylentilerine açıklık getirmişti. Türkcan, "Cengiz Ünder hakkındaki transfer iddiaları doğru değil. Şu anda tüm konsantrasyonu Leicester City'de. Cengiz'in hedefi ülkesini uzun yıllar daha yurt dışında başarıyla temsil etmek. Kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor." şeklinde konuşmuştu.

CENGİZ ÜNDER BU SEZON NE YAPTI?

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, bu sezon Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 19 resmi müsabakaya 2 gol ve 3 asist sığdırdı. Ünder, İngiliz temsilcisinde genellikle oyuna sonradan dahil oluyor.

CENGİZ ÜNDER'İN ROMA KARİYERİ

Yetenekli oyuncu, Roma'da ise 88 resmi maçta süre bularak takımına 17 gol, 12 asistlik katkı sağladı.