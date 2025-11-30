Cengiz Ünder'den 2020'den sonra bir ilk: Üst üste 2 deplasmanda...

×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 22:16

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Jota Silva, formayı kaptığı ilk maçta golle buluştu. Kariyerinde ilk kez bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Cengiz Ünder ise 2020'den sonra bir ilki yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. 

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakadan siyah-beyazlılar 2-0 galip ayrılırken, bir çok ilk yaşandı. 

BEŞİKTAŞ BU SEZON 3. KEZ 

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 14 maçta 3. kez bir müsabakayı gol yemeden tamamladı.

Sergen Yalçın'ın ekibi, daha önce de 4-0 kazandığı Kayserispor ve 2-0 galip geldiği Konyaspor mücadelelerinde kalesini gole kapadı.

FORMAYI KAPTI, GOLÜNÜ ATTI

Siyah-beyazlıların ilk golü 41. dakikada Jota Silva’dan geldi. 

Siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça 11’de başlayan Jota, gol sevinci yaşamayı başardı.

Şu ana kadar ligde top koşturduğu 6 mücadelenin tamamında sonradan oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor ve Antalyaspor mücadelelerinde ağları sarsmıştı.

PEANLTIYI DEĞERLENDİREMEDİ

Siyah-beyazlılarda 54. dakikada ceza sahasında Serginho’nun topa elle müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR’ın da uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Cengiz’in vuruşunda top kaleci Grbic’te kaldı.

Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında attığı penaltı golüyle takımına 1 puanı getiren Cengiz, bu hafta ise bu fırsattan yararlanamadı.

Öte yandan Cengiz Ünder, kariyerinde ilk kez kullandığı bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. 

4 PENALTININ 2'Sİ KAÇTI

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de 4 kez penaltı kazandı. Siyah-beyazlılarda bu penaltıların 2’si golle sonuçlanırken, 2’si ise kaçtı

Beşiktaş’ın ilk penaltısını Tammy Abraham, Eyüpspor maçında gole çevirdi. Abraham, Kasımpaşa mücadelesinde ise penaltıdan faydalanamadı.

Geçtiğimiz hafta ise üçüncü penaltıyı Cengiz Ünder, Samsunspor mücadelesinde golle sonuçlandırmayı başardı.

TOURE GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fatih Karagümrük mücadelesinde Beşiktaş’ın ikinci golünü kaydeden El Bilal Toure, Süper Lig’de forma giydiği son 4 mücadelede 2 gol, 3 asiste imza attı.

Söz konusu gollerin 2’sini son 4 haftada kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, diğer gol sevincini ise 5. haftada Başakşehir karşılaşmasında yaşadı.

 2020'DEN SONRA BİR İLK

El Bilal Toure'nin attığı golün pasını veren Cengiz Ünder, 2020'den sonra ilk kez üst üste 2 deplasman maçında asist katkısı sağladı. Milli futbolcu, iki hafta önce oynanan ve Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta asist yapmıştı. 

Ünder, 2020-21 sezonunda Leicester City forması altında üst üste 2 deplasman maçında asist yapmıştı. 

