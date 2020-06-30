Cengiz Ünder yeni anlaşmayı imzaladı

Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Ruffles’ın ilk Türk marka yüzü oldu. Cengiz Ünder ile birbirinden özel iki ayrı reklam filmine imza atıldı.

Dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun yiyecek grubu markalarından Ruffles’ın ilk Türk marka yüzü ünlü futbolcu Cengiz Ünder oldu. Futbol coşkusunu her daim futbolseverlere yaşatan Ruffles, Cengiz Ünder ile birlikte yaptığı yeni işbirliği ile keyifli maç anlarını ikiye katlayacak.

Arkadaşlarıyla evde maç izleyerek futbol coşkusuna ortak olan Cengiz Ünder, ilk reklam filminde Cengiz Ünder, futbol terimlerine atıfta bulunarak futbol jargonuyla espriler yapıyordu.

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