Cengiz Ünder transferinde top Marsilya'da! Fenerbahçe'nin teklifi kabul edildi ama...

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Mert Müldür ve Miha Zajc’a da imza attıran Fenerbahçe yönetimi, kaleci Dominik Livakovic’in yanında Cengiz Ünder’i de renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ediyor. Milli futbolcunun bonservisi için yapılan pazarlıkta 10 milyon Euro’ya kadar çıkan sarı lacivertliler, Marsilya Kulübü’nden gelecek haber bekliyor.

ÖDEME NASIL OLACAK?

10 milyon Euro’yu kabul eden ancak paranın büyük bölümünün peşin ödenmesinde ısrarcı olan Fransız ekibi, taksitli ödeme planı sunan sarı lacivertlilere cevabını bu hafta içinde bildirecek. Marsilya, 26 yaşındaki Cengiz’in bonservisini geçen yıl 8.4 milyon Euro karşılığında satın almıştı. Fenerbahçe diğer taraftan Cengiz Ünder ile her konuda anlaşma sağladı. 2017 yılında Roma ile başlayıp Leicester City ve Marsilya’da devam eden Avrupa macerasını noktalayıp Türkiye’ye dönmek isteyen yıldız oyuncu, Fenerbahçe’nin yıllık 2.7 milyon Euro’luk teklifini kabul etti.

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