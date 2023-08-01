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Cengiz Ünder transferinde top Marsilya'da! Fenerbahçe'nin teklifi kabul edildi ama...

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#Transfer#Fenerbahçe#Cengiz Ünder
Cengiz Ünder transferinde top Marsilyada Fenerbahçenin teklifi kabul edildi ama...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 07:00

Milli futbolcuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe, Fransız kulübünden gelecek cevabı bekliyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi için yapılan 10 milyon Euro’luk teklifi kabul eden ancak ödeme takviminde anlaşma sağlanamayan Fransız kulübü, bu hafta cevap verecek.

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Mert Müldür ve Miha Zajc’a da imza attıran Fenerbahçe yönetimi, kaleci Dominik Livakovic’in yanında Cengiz Ünder’i de renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ediyor. Milli futbolcunun bonservisi için yapılan pazarlıkta 10 milyon Euro’ya kadar çıkan sarı lacivertliler, Marsilya Kulübü’nden gelecek haber bekliyor.

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ÖDEME NASIL OLACAK? 

10 milyon Euro’yu kabul eden ancak paranın büyük bölümünün peşin ödenmesinde ısrarcı olan Fransız ekibi, taksitli ödeme planı sunan sarı lacivertlilere cevabını bu hafta içinde bildirecek. Marsilya, 26 yaşındaki Cengiz’in bonservisini geçen yıl 8.4 milyon Euro karşılığında satın almıştı. Fenerbahçe diğer taraftan Cengiz Ünder ile her konuda anlaşma sağladı. 2017 yılında Roma ile başlayıp Leicester City ve Marsilya’da devam eden Avrupa macerasını noktalayıp Türkiye’ye dönmek isteyen yıldız oyuncu, Fenerbahçe’nin yıllık 2.7 milyon Euro’luk teklifini kabul etti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Cengiz Ünder

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